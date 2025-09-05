Родителям назвали способы защитить детей от частых болезней в детском саду

Врач Скородумова: Защитить детей от болезней поможет закаливание

Минимизировать риски заболевания ребенка в детском саду можно с помощью укрепления иммунитета, регулярных медосмотров, использования вакцин и других мер профилактики, рассказала «Ленте.ру» кандидат медицинских наук, кардиолог неврологического отделения № 2, доцент учебного центра ГБУ «НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе» Елизавета Скородумова.

«Дети чаще всего начинают активно посещать детский сад примерно в возрасте двух-трех лет, тогда организм сталкивается с большим количеством новых вирусов и бактерий, но так как иммунная система ребенка еще недостаточно зрелая, она не адаптирована ко многим инфекциям», — объяснила врач.

Укрепить иммунитет ребенка, по ее словам, помогут закаливающие процедуры, прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание. Скородумова также рекомендовала обучать детей правилам личной гигиены: мыть руки перед едой и после прогулок, контактов с животными, не брать грязные предметы в рот, соблюдать дистанцию при чихании и кашле.

«Также необходимо поддерживать режим сна и отдыха, проводить регулярные медицинские осмотры, использовать вакцины, способные защитить ребенка от наиболее распространенных инфекций. Также важно минимизировать контакт с больными детьми: следует избегать отправки ребенка в детский сад, если в группе есть признаки заболевания», — сказала собеседница «Ленты.ру».

Ранее диетолог Александр Бурлаков опроверг миф о салате из огурцов и помидоров. По его словам, эти овощи не могут нейтрализовать полезные свойства друг друга.