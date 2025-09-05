Силовые структуры
13:20, 5 сентября 2025Силовые структуры

Появились подробности о судьбе задержанной с наркотиками российской актрисы

Попавшейся с наркотиками актрисе Аглае Тарасовой просят избрать домашний арест
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Подмосковье следствие попросило суд арестовать актрису Аглаю Тарасову. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 5 сентября.

По данным агентства, следствие просит избрать задержанной с наркотиками в аэропорту Тарасовой домашний арест.

У нее обнаружили вейп с гашишным маслом внутри. Отмечается, что несколько дней назад звезда сериала «Интерны» прилетела из Израиля. В отношении нее возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств.

Ранее 5 сентября сообщалось, что Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту.

