Появились подробности о судьбе задержанной с наркотиками российской актрисы

Попавшейся с наркотиками актрисе Аглае Тарасовой просят избрать домашний арест

В Подмосковье следствие попросило суд арестовать актрису Аглаю Тарасову. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 5 сентября.

По данным агентства, следствие просит избрать задержанной с наркотиками в аэропорту Тарасовой домашний арест.

У нее обнаружили вейп с гашишным маслом внутри. Отмечается, что несколько дней назад звезда сериала «Интерны» прилетела из Израиля. В отношении нее возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств.

Ранее 5 сентября сообщалось, что Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту.