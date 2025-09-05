Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту

Актрису Аглаю Тарасову задержали с гашишным маслом в аэропорту Домодедово

У известной российской актрисы Аглаи Тарасовой в аэропорту Домодедово нашли наркотики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в пятницу, 5 сентября.

По данным издания, у Тарасовой обнаружили вейп с гашишным маслом внутри. Отмечается, что несколько дней назад звезда сериала «Интерны» прилетела из Израиля. В отношении нее возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Звезде сериала «Беспринципные» грозит до семи лет колонии. Актриса также известна по ролям в фильмах «Лед» и «Холоп 2».

До этого заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову) арестовали за покушение на торговлю мефедроном.