12:34, 5 сентября 2025Силовые структуры

Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту

Актрису Аглаю Тарасову задержали с гашишным маслом в аэропорту Домодедово
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

У известной российской актрисы Аглаи Тарасовой в аэропорту Домодедово нашли наркотики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в пятницу, 5 сентября.

По данным издания, у Тарасовой обнаружили вейп с гашишным маслом внутри. Отмечается, что несколько дней назад звезда сериала «Интерны» прилетела из Израиля. В отношении нее возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Звезде сериала «Беспринципные» грозит до семи лет колонии. Актриса также известна по ролям в фильмах «Лед» и «Холоп 2».

До этого заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову) арестовали за покушение на торговлю мефедроном.

    Все новости