05:45, 5 сентября 2025Экономика

США впервые получили российские яйца

Россия впервые в современной истории поставила США куриные яйца
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В июле 2025 года США впервые в современной истории закупили яйца домашних кур из России. Об этом свидетельствуют данные американской статистической службы, которые приводит РИА Новости.

В материале говорится, что Вашингтон принял решение находить новые рынки для закупок, так как с начала 2025 года в стране произошел резкий рост цен на яйца. Причиной тому стала эпидемия птичьего гриппа. При этом уточняется, что на протяжении нескольких месяцев цены снижаются, однако в июле 2025 года они все равно были на 16,4 процента выше, чем в июле 2024 года.

«В июле США ввезли свежих куриных яиц из России на 455 тысяч долларов. Это первая такая поставка как минимум с начала 1992 года», — уточняет агентство.

Всего же США закупили куриных яиц на 16,5 миллиона долларов. Самые крупные поставки были из Бразилии на 8,8 миллиона долларов, из Мексики на 3,9 миллиона долларов и из Индии на 933 тысячи долларов.

В России тем временем яйца подешевели. В июле цены на них опустились год к году на 23 процента.

