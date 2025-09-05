Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 5 сентября 2025Забота о себе

Стесняющейся звуков из вагины девушке дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom  

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович, известная как Стоя, дала совет женщине, стесняющейся смешных звуков, которые издает ее вагина. Письмо читательницы и совет специалистки опубликовало издание Slate.

«У меня проблема, из-за которой я часто испытываю неловкость во время секса: воздух застревает во влагалище и я издаю пукающие звуки», — написала женщина. Автор письма призналась, что уже отчаялась найти способ избавиться от этой проблемы.

В ответ Стоя предложила последить за тем, какие положения позволяют воздуху проникать во влагалище, и стараться избегать их. Чаще к такому эффекту приводят позы, сочетающие выгнутую вверх поясницу с ощущением раскрытия гениталий, в частности, «по-собачьи». Во время мануальной стимуляции воздух также может вталкиваться внутрь или проникать внутрь при раздвигании пальцев, добавила колумнистка.

Материалы по теме:
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Стоя также посоветовала посетить гинеколога, чтобы проверить состояние тазового дна. «Если эти мышцы ослаблены, специалист может научить вас упражнениям, которые могут решить проблему», — заключила она.

Ранее Стоядинович дала совет мужчине, чья жена ни разу не испытывала оргазма и не мастурбировала. Она призвала его не переживать, что это может привести к конфликтам в семье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин призвал сделать российскую экономику «экономикой высоких зарплат»

    Из колонии вышел закопавший партнера в овраге российский бизнесмен

    Путин высказался о прямых контактах с Зеленским

    Путин высказался о гарантиях безопасности для России при переговорах по Украине

    Путин обрисовал последствия резкого снижения ключевой ставки

    Путин назвал лучшее место для переговоров с Украиной

    Путин высказался о соблюдении Россией мирных договоренностей по Украине

    26-летний мужчина расправился с 52-летней любовницей из-за предложений жениться на ней

    Путин назвал иностранные войска на Украине законными целями для армии России

    52-летняя Хайди Клум в оголяющем грудь бикини снялась для журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости