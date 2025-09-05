Стесняющейся звуков из вагины девушке дали совет

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович, известная как Стоя, дала совет женщине, стесняющейся смешных звуков, которые издает ее вагина. Письмо читательницы и совет специалистки опубликовало издание Slate.

«У меня проблема, из-за которой я часто испытываю неловкость во время секса: воздух застревает во влагалище и я издаю пукающие звуки», — написала женщина. Автор письма призналась, что уже отчаялась найти способ избавиться от этой проблемы.

В ответ Стоя предложила последить за тем, какие положения позволяют воздуху проникать во влагалище, и стараться избегать их. Чаще к такому эффекту приводят позы, сочетающие выгнутую вверх поясницу с ощущением раскрытия гениталий, в частности, «по-собачьи». Во время мануальной стимуляции воздух также может вталкиваться внутрь или проникать внутрь при раздвигании пальцев, добавила колумнистка.

Стоя также посоветовала посетить гинеколога, чтобы проверить состояние тазового дна. «Если эти мышцы ослаблены, специалист может научить вас упражнениям, которые могут решить проблему», — заключила она.

Ранее Стоядинович дала совет мужчине, чья жена ни разу не испытывала оргазма и не мастурбировала. Она призвала его не переживать, что это может привести к конфликтам в семье.