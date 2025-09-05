Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:36, 5 сентября 2025Экономика

Трамп пригрозил ЕС

Трамп: США ответят на несправедливое решение ЕС оштрафовать Google и Apple
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Will Oliver / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пообещал ответить Европейскому союзу (ЕС) на штрафы в отношении компаний Google и Apple. Об этом он заявил в социальной сети Truth Social.

По его словам, Европа «ударила» по Google штрафом в размере 3,5 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что ЕС «фактически забрал деньги», которые могли быть инвестированы в американскую экономику. Трамп также обвинил Брюссель в том, что он «заставил» Apple выплатить 17 миллиардов долларов.

«Они должны получить свои деньги обратно! Мы не можем допустить, чтобы это происходило с блестящей и беспрецедентной американской изобретательностью. Я буду вынужден инициировать процедуру по статье 301 [Закона о торговле от 1974 года], чтобы нейтрализовать несправедливые штрафы», — написал он, пригрозив повышением пошлин.

Ранее Еврокомиссия оштрафовала компании Apple и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) на сотни миллионов долларов за нарушение Закона о цифровых рынках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал появление тысяч солдат НАТО на Украине

    Больше половины немцев поддержали отправку войск на Украину

    ВСУ столкнулись с нехваткой иностранной техники

    США поставят Украине первую партию способных бить вглубь России ракет ERAM

    Названа уникальная производственная отрасль России

    В одном из корпусов Третьяковской галереи произошло задымление

    На Украине назвали число пленных солдат ВСУ

    Трамп пригрозил ЕС

    19-летнюю военнослужащую «Азова» ликвидировали на донецком направлении

    Стало известно о созданной в ВСУ «роте смерти»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости