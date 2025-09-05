Россия
06:38, 5 сентября 2025Россия

Песков рассказал об отношении Путина к Трампу

Песков ответил на вопрос, не разочарован ли Путин Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин признателен американскому коллеге Дональду Трампу за его мирные усилия и конструктивные отношения в целом, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос, нет ли у Путина разочарования по поводу лидера США. «Путин высоко ценит усилия президента Трампа. Он ценит конструктивный характер их отношений», — высказался Песков.

Ранее Трамп заявил, что очень разочарован в российском лидере Владимире Путине. Американский политик также в очередной раз подчеркнул, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он был президентом.

