Песков рассказал об отношении Путина к Трампу

Песков ответил на вопрос, не разочарован ли Путин Трампом

Российский президент Владимир Путин признателен американскому коллеге Дональду Трампу за его мирные усилия и конструктивные отношения в целом, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос, нет ли у Путина разочарования по поводу лидера США. «Путин высоко ценит усилия президента Трампа. Он ценит конструктивный характер их отношений», — высказался Песков.

Ранее Трамп заявил, что очень разочарован в российском лидере Владимире Путине. Американский политик также в очередной раз подчеркнул, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он был президентом.