12:40, 5 сентября 2025Силовые структуры

Участник кровавого конфликта двух братьев сдался полиции в российском регионе

В КЧР участник кровавого конфликта из-за наследства сдался полиции
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) задержали обвиняемого в двойной расправе из-за наследства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 27 августа два брата решили встретиться для выяснения отношений в споре о наследстве. Один из них собрал друзей, в том числе задержанного, вооружился вместе с ними и отправился к родственнику. Разговор перерос в конфликт, во время которого задержанный выстрелил в оппонента и его знакомого. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Сразу после совершенного преступления мужчины разбежались, однако 3 сентября один из участников конфликта сдался полиции. С ним проводятся следственные действия, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Разыскиваются соучастники.

Ранее сообщалось, что на Урале вышел из колонии закопавший партнера в овраге российский бизнесмен.

