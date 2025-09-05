Участник кровавого конфликта двух братьев сдался полиции в российском регионе

В КЧР участник кровавого конфликта из-за наследства сдался полиции

В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) задержали обвиняемого в двойной расправе из-за наследства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 27 августа два брата решили встретиться для выяснения отношений в споре о наследстве. Один из них собрал друзей, в том числе задержанного, вооружился вместе с ними и отправился к родственнику. Разговор перерос в конфликт, во время которого задержанный выстрелил в оппонента и его знакомого. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Сразу после совершенного преступления мужчины разбежались, однако 3 сентября один из участников конфликта сдался полиции. С ним проводятся следственные действия, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Разыскиваются соучастники.

