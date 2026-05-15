10:03, 15 мая 2026

Агент Киева выслушал приговор за тайники с БПЛА в российском регионе

В Нижегородской области осудили агента Киева за тайники с БПЛА
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Нижегородской области осудили агента Киева за тайники с БПЛА. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, уроженец Киева в 2024 году, являясь гражданином России, проживал на территории Украины, где был завербован сотрудниками безопасности страны и за денежное вознаграждение согласился осуществлять террористические акты с использованием БПЛА в Нижегородской области.

Суд приговорил его к 21 году колонии строгого режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в российском регионе попался делавший секретный тайник с взрывчаткой украинский агент.

