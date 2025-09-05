Ученые раскрыли тайну найденных на берегу «шаров Нептуна»

Барселонский университет: «Шары Нептуна» очищают море от пластика

Сотрудники Барселонского университета раскрыли тайну «шаров Нептуна», которые стали находить на берегу Средиземного моря. Об этом пишет «Би-би-си».

«Шары Нептуна» названы в честь древнеримского бога морей и представляют собой листы водорослей Posidonia oceanica, склеившиеся друг с другом. По словам ученых из Барселоны, эти шары очищают море от микропластика.

Posidonia oceanica замедляет течение и задерживает углерод, что делает ее отличным домом для многих морских существ. Это также приводит к тому, что в ней остается больше пластика, который выбрасывают в водоемы. Каждую осень морская трава сбрасывает листья, они спутываются в шары, собирают частички пластика и выносят их на берег.

По подсчетам ученых, «шары Нептуна» могут ежегодно выбрасывать на сушу около 900 миллионов пластиковых фрагментов. «Этим способом море возвращает нам мусор, который никогда не должен был оказаться на дне», — отметила ведущий автор исследования Анна Санчес-Видаль.

При этом она подчеркнула, что, несмотря на свою пользу, «шары Нептуна» не смогут решить проблему загрязнения океана. Этим, по ее словам, должны заниматься люди.

Ранее сообщалось, что на побережье Нового Южного Уэльса, Австралия, снова нашли серые шары неизвестного происхождения. Пока считается, что они попали в воду из канализации.

