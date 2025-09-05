Удар ВС России по месту работы гуманитарной миссии на Украине опровергли

Данные об ударе ВС РФ по месту работы гуманитарной миссии под Черниговом — фейк

Украинский политик Антон Геращенко в своем Telegram написал, что Россия ударила ракетой комплекса «Искандер-М» якобы по месту работы гуманитарной миссии «Датского совета по беженцам» по разминированию в Черниговской области.

Как сообщило Минобороны РФ, расчетом ОТРК «Искандер» Российской армии в действительности был нанесен высокоточный удар по украинским транспортным машинам с пусковыми установками БПЛА. Это позволило сорвать запуск ударных беспилотников дальнего действия ВСУ. В результате удара было поражено около 10 военнослужащих и 8 единиц автотранспорта с пусковыми установками БПЛА.

«Киевский режим в очередной раз попытался представить уничтожение законных военных целей в пункте подготовки и запуска БПЛА ВСУ как поражение якобы «гражданской гуманитарной миссии по разминированию», чтобы скрыть под данной легендой боевые подразделения БПЛА ВСУ», — подчеркнули в ведомстве.

Также российское оборонное ведомство поделилось кадрами, на которых запечатлена взлетная полоса. В такой обстановке работа иностранной гуманитарной миссии по разминированию, о чем пишет Геращенко, выглядит достаточно странно. Кроме того, на видео попали несколько автомобилей, среди которых фургоны, внедорожники, пикапы и даже прицеп, в котором, вероятно, могли бы осуществлять перевозки беспилотников.

Помимо этого, известно, что «Датский совет по беженцам» является поддерживаемой правительством Дании организацией, а именно эта европейская страна в последнее время вела с Киевом переговоры по поводу производства оружия на своей территории. В частности, речь шла о производстве дронов и ракет. При этом саму организацию еще в 2006 году обвинили в попытках вести разведывательную деятельность на территории российского региона — Чечни. В ФСБ России тогда заявляли, что ее сотрудники систематически пытаются осуществлять сбор «тенденциозной информации об общественно-политической, экономической и военной ситуации на Северном Кавказе, состоянии межэтнических отношений, демографических и миграционных процессов, возможности возникновения новых вооруженных конфликтов на религиозной и национальной основе». Также неоднократно фиксировались приезды «кураторов из Дании», обладающих опытом ведения разведывательной работы.

Аналогичные обвинения до этого в адрес организации выдвигал и Узбекистан.

Из этой информации можно, предположительно, сделать вывод, что представители Дании под прикрытием гуманитарной миссии вели совместную работу с Киевом по обеспечению его вооружением.

Данные о том, что ВС РФ ударили по месту работы гуманитарной миссии под Черниговом не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».