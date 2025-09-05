Уехавшая из России ведущая Лазарева разучилась расслабляться и пожаловалась на усталость

Ведущая Лазарева призналась, что разучилась расслабляться в эмиграции

Известная телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), уехавшая из России, пожаловалась на сильную усталость в эмиграции. Об этом она написала в Telegram-канале.

Лазарева призналась, что летом у нее не было отпуска. «Я чувствую в себе огромную усталость. Отслеживаю я ее по каким-то косвенным факторам — мало сил, нет каких-то желаний, постоянно хочется спать. Усталость от всего, не только от работы и дел», — посетовала телеведущая.

Она добавила, что после начала спецоперации на Украине из России уехало много ее коллег. По словам Лазаревой, релоканты, и она в том числе, не знали, как начать жизнь в других странах. Ведущая отметила, что из-за сложностей эмиграции разучилась расслабляться, так как боится, что в ее жизни возникнут новые испытания. «Можно же (...) хотя бы чем-то насладиться, хоть немножечко. Отпустить себя. Пишу это как будто бы вам, а разговариваю сама с собой», — заключила ведущая.

Ранее Лазарева рассказала, как относится к потере популярности. Она призналась, что переживает это спокойно.