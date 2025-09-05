Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:28, 5 сентября 2025Интернет и СМИ

Уехавшая из России ведущая Лазарева разучилась расслабляться и пожаловалась на усталость

Ведущая Лазарева призналась, что разучилась расслабляться в эмиграции
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), уехавшая из России, пожаловалась на сильную усталость в эмиграции. Об этом она написала в Telegram-канале.

Лазарева призналась, что летом у нее не было отпуска. «Я чувствую в себе огромную усталость. Отслеживаю я ее по каким-то косвенным факторам — мало сил, нет каких-то желаний, постоянно хочется спать. Усталость от всего, не только от работы и дел», — посетовала телеведущая.

Она добавила, что после начала спецоперации на Украине из России уехало много ее коллег. По словам Лазаревой, релоканты, и она в том числе, не знали, как начать жизнь в других странах. Ведущая отметила, что из-за сложностей эмиграции разучилась расслабляться, так как боится, что в ее жизни возникнут новые испытания. «Можно же (...) хотя бы чем-то насладиться, хоть немножечко. Отпустить себя. Пишу это как будто бы вам, а разговариваю сама с собой», — заключила ведущая.

Ранее Лазарева рассказала, как относится к потере популярности. Она призналась, что переживает это спокойно.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я совершила большую ошибку». Аглаю Тарасову, задержанную из-за вейпа с гашишным маслом, освободили

    Россиянам назвали выгодные для отдыха в ноябрьские выходные регионы страны

    Российского «Курьера» вооружили лазером

    Российские дроны заблокировали Константиновку и начали в городе «свободную охоту»

    Отобравший подписанную теннисистом кепку у мальчика миллионер извинился за свой поступок

    Жулин высказался об однополых дуэтах в фигурном катании

    В Москву снова вернется лето

    Стубб высказался о гарантиях безопасности США Украине

    Европу предупредили об ужасающем системном шоке

    Названа стоимость столичной квартиры Аглаи Тарасовой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости