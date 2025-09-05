Мир
05:00, 5 сентября 2025МирЭксклюзив

Угрозу появления новой ядерной державы у границ России оценили

Профессор Ланьков: Южная Корея гипотетически может создать ядерное оружие
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Ahn Young-joon / AP

На фоне сомнений в американских гарантиях безопасности Южная Корея гипотетически может создать ядерное оружие как средство сдерживания против КНДР. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.

В частности, исследователь указал, что в последнее время между США и Южной Кореей растут противоречия в сфере обороны. Вашингтон держит свои войска на Дальнем Востоке для сдерживания Пекина, в то время как Сеул пытается избежать этого противостояния. В связи с этим, Ланьков отметил, что существует вероятность вывода войск из Корейского полуострова.

Один из популярных ответов, как быть в этой ситуации — создать собственные силы ядерного сдерживания против Северной Кореи. Полагаю, что в перспективе именно этим все и кончится

Андрей Ланьковпрофессор университета Кунмин в Сеуле

При этом востоковед подчеркнул, что, парадоксальным образом, такой сценарий может закончиться нормализацией ситуации в регионе. Однако он добавил, что это маловероятно из-за позиции США.

24 марта газета Financial Times (FT) сообщала, что ряд союзников США в Европе и Азии задумались о создании собственного ядерного оружия из-за политики американского президента Дональда Трампа и в том числе его подхода к отношениям с Россией. В частности, речь идет о таких странах, как Германия, Южная Корея и Япония. Уточняется, что каждая из трех держав способна создать ядерную бомбу в относительно быстрые сроки.

