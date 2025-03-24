Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:36, 24 марта 2025Мир

Названо неожиданное последствие политики Трампа в отношении России

FT: Союзники США в Европе и Азии задумались о собственном ядерном оружии
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Kristina Konovalova / Shutterstock / Fotodom

Ряд союзников США в Европе и Азии задумались о создании собственного ядерного оружия из-за политики президента Дональда Трампа и в том числе его подхода к отношениям с Россией. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«Консенсус великих держав по поводу нераспространения действительно расшатывается. (...) Феномен Трампа предоставил мощный стимул для озвучивания мнений в странах — союзницах США, которые заключаются в том, что обладание ядерным оружием в корне решит проблему ненадежности Америки», — приводит издание слова экспертов.

В частности, речь идет о таких странах, как Германия, Южная Корея и Япония. Уточняется, что каждая из трех стран способна создать ядерную бомбу в относительно быстрые сроки. Однако в случае Берлина и Токио дискуссия ведется в максимально узких кругах, так как страны опасаются своей будущей репутации в случае создания такого оружия из-за фактора итогов Второй мировой войны.

12 октября прошлого года премьер-министр Японии Сигэру Исиба во время дебатов глав политических партий вспомнил об атомных бомбардировках городов Хиросимы и Нагасаки. В то же время, отвечая на вопрос о ядерном сдерживании и идее о возможности совместного использования ядерного оружия, глава правительства отметил, что следует провести обсуждения относительно того, как «совместить меры сдерживания и отказ от ядерного оружия».

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Начались переговоры России и США по Украине

    В Турции начали спасать фондовый рынок на фоне волнений

    Искореженный автобус и тела на обочине после ДТП с зерновозом в Крыму сняли на видео

    Актер Ефремов дал два главных обещания на заседании по ходатайству об УДО

    Пропавший и нашедшийся в запое спортивный журналист дал интервью за 5 тысяч рублей

    Российская блогерша показала фото до и после похудения на 47 килограммов

    Ветераны СВО решили показать гражданам русофобов

    Украинская делегация осталась в Саудовской Аравии после переговоров с США

    Хинштейн высказался об извинениях проникшего в Суджу ради вандализма рэпера

    Части россиян пообещали аномальное тепло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше