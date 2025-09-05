Силовые структуры
Украинку из ЛНР отправили за решетку за шпионаж

В ЛНР суд дал 16 лет женщине, шпионившей за ВС РФ для спецслужб Украины
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Луганской народной республике суд (ЛНР) приговорил к 16 годам лишения свободы 40-летнюю Лину Смирнову за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Верховном суде ЛНР.

Гражданка Украины признан виновной по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, с декабря 2022 по май 2023 года Смирнова собирала данные о местах дислокации российских военных и передавала украинским спецслужбам.

Ранее Верховный суд ЛНР приговорил 40-летнего Артема Матвеева к 17 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины.

