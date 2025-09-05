Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:03, 5 сентября 2025Мир

В Конгрессе США дали совет Зеленскому после приглашения в Москву

Конгрессмен Смит посоветовал Зеленскому не ехать в Москву по приглашению Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Unsplash

Член Палаты представителей Конгресса США Адам Смит посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не ехать в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Его слова приводит The Hill.

«Я дам президенту Зеленскому бесплатный совет: не вздумайте ехать в Москву», — сказал конгрессмен.

По его словам, если Путин хочет встретиться с Зеленским, то ему придется сделать это на нейтральной территории. Смит добавил, что предложение о проведении саммита в Москве, по его мнению, является «несерьезным».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин пригласил Зеленского в Москву, чтобы поговорить, а не вынудить его капитулировать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал открытие моста из России в КНДР

    Путин рассказал о роли «российского медведя» в союзах с другими странами

    Путин заявил о снижении уровня бедности в России

    Хирург ампутировал себе ноги ради страховки и попал в тюрьму

    Инструкторы в российской автошколе вели интимную переписку и приставали к подросткам

    Владелец «Миннесоты» назвал Капризова лучшим игроком в истории команды

    Путин выступил на юбилейном ВЭФ

    На Камчатке вновь произошло землетрясение

    Путин призвал эффективно использовать редкоземельные металлы

    В Конгрессе США дали совет Зеленскому после приглашения в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости