В России анонсировали выпуск второго самолета Ту-214

Алиханов: Спрос перевозчиков на Ту-214 начнут удовлетворять с 2027 года

Глава Минпромторга России Антон Алиханов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Казанский авиационный завод работает над изготовлением второго самолета Ту-214 программы 2025 года. Его слова приводит ТАСС.

Алиханов уточнил, что один Ту-214 уже сдали заказчику. Самолет совершает рейсы в рамках полетов авиакомпании Red Wings. Министр добавил, что спрос коммерческих перевозчиков на Ту-214 будет удовлетворяться с 2027 года.

«Производственная программа завода сейчас сформирована под обеспечение поставок самолетов в парк специального летного отряда "Россия". При этом реализуется широкая инвестиционная программа, которая позволит в период с 2027 года также удовлетворять спрос и коммерческих перевозчиков», — анонсировал он.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что к 2027-2028 годам в России каждый год будут выпускать не менее 20 самолетов Ту-214, являющихся модернизацией еще советской модели Ту-204. Он уточнил, что речь идет о выпуске лайнеров в устаревшей модификации с тремя членами экипажа.