В России оценили идею об отмене транспортного налога

Депутат Хамзаев счел нереализуемой инициативу об отмене транспортного налога

В России идея об отмене транспортного налога не может быть реализована. Так оценил это предложение депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с «Ридусом».

По его мнению, в существующем виде эта инициатива не может быть претворена в жизнь. Хамзаев указал, что отмена транспортного налога станет ударом для региональных бюджетов.

Все деньги от налогов, отметил Хамзаев, направляются не только на ремонт и содержание дорог, но и на решение очень важных социальных задач.

Кроме того, как предлагается рассчитывать интенсивность использования автомобиля? Если в Москве, например, все улицы напичканы камерами, то как быть с небольшими селами, улусами, хуторами или аулами? Султан Хамзаев депутат Госдумы

Как счел Хамзаев, сегодня даже в Москве эта инициатива может проработана и внедрена в жизнь мегаполиса лишь на 60 процентов. «Идея, конечно, приятна для уха, но реализовать ее невозможно», — уточнил он.

Инициатива об отмене транспортного налога в России была предложена лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. В интервью ТАСС он пояснил, что сейчас одинаково платят и те, кто проводит целый день в поездках на авто, и те, кто выезжает на машине всего несколько раз в год. По его же мнению, сегодня люди должны платить за интенсивность использования автомобиля, но никак не за факт владения им, так как это «справедливый принцип».

В России с 1 сентября 2025 года произошло повышение госпошлин в сфере транспорта. Автовладельцев уже ждет повышение тарифов на такие сборы, как регистрация транспортных средств, выдача водительских удостоверений и техосмотр.