Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:27, 5 сентября 2025Экономика

В России заметили «радиационные» туманы

Синоптик Тишковец: «Радиационные» туманы и заморозки пришли в Россию
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На Европейскую территорию России пришли заморозки и «радиационные» туманы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам синоптика, в ночь на пятницу, 5 сентября, температура в Москве составила плюс 10,5 градуса. Самым холодным местом в столичном регионе оказался Волоколамск с температурой плюс 4,5 градуса. В Центральной России холоднее всего было в Калужской области (Жиздра, плюс 2,9 градуса), Тверской области (Старица, плюс 3,2 градуса) и Смоленской области (Вязьма, плюс 3,2 градуса).

Прохладные ночи на территориях Русской равнины, Урала и Сибири привели к образованию характерных для осени «радиационных» туманов с видимостью менее тысячи метров.

Синоптик отметил, что из-за прохладных сентябрьских ночей на обширных территориях Русской равнины, Урала и Сибири наблюдались зоны характерных для осени радиационных туманов с видимостью менее 1000 метров. Такой туман представляет собой атмосферное явление, возникающее в результате радиационного охлаждения земной поверхности и нижнего слоя воздуха до точки росы, что приводит к конденсации водяного пара.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в ближайшее время на большей части России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Многие скажут: да, это безобразие». Что рассказал Путин про высокие зарплаты, льготную ипотеку и снижение ключевой ставки?

    Назван неожиданный маркер риска ранней смерти

    Россиянин заявил в полицию на соседа по палате в больнице из-за разговора о СВО

    Россиянка лишилась пальца из-за кольца

    Расклеивавшего листовки российского подростка связали с терроризмом

    В России заметили «радиационные» туманы

    Почесывание спины за деньги стало новым вирусным трендом

    После завершения сессии ВЭФ Путин вернулся к своему месту с одной целью

    Выброшенный в ковре после расправы россиянин выжил благодаря прохожим

    Европу и США обвинили в гибели 38 миллионов человек из-за санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости