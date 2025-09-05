Россия
12:30, 5 сентября 2025Россия

В российском городе дочь пропавшего бойца СВО попала в приют при живых родственниках

В Петербурге дочь пропавшего бойца СВО попала в приют при живых родственниках
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom  

В Санкт-Петербурге дочь пропавшего бойца специальной военной операции (СВО) попала в приют при живых родственниках. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, мать школьницы лишили родительских прав. Ее отец до ухода на фронт женился на женщине. Все вместе они стали проживать в квартире в российском городе.

С ноября 2024 года военный перестал выходить на связь. Его сестра и мать, проживающие в Москве, пригласили девочку к себе на каникулы. Когда отдых подходил к концу, несовершеннолетняя объявила родственницам, что мачеха ее оскорбляет и бьет. Синяков на теле девочки женщины не обнаружили.

Супруга военного признала, что несколько раз шлепала падчерицу за плохое поведение. Как утверждает горожанка, с ней девочка соблюдала режим — гуляла, хорошо училась и долго не засиживалась в телефоне. По ее мнению, в гостях у родственников мужа ребенок расслабился, почувствовав свободу.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге отметили, что взять опеку над девочкой пока не могут ни мачеха, ни бабушка с тетей. Это связано с тем, что ее отец числится на спецоперации пропавшим. До того момента, пока мужчина не вернется с фронта либо не будет признан погибшим, родственники не смогут бороться за девочку.

Пока же несовершеннолетнюю поместили в социальный центр «Аист».

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае под суд отдали юношу за хищение выплаты у дочери бойца СВО.

