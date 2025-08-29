14-летняя дочь участника СВО лишилась «гробовых» из-за своего парня

В Красноярском крае под суд отдали юношу за хищение выплаты у дочери бойца СВО

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 18-летнего жителя Партизанского района, обвиняемого в краже выплаты у дочери военного, не вернувшегося со специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В материалах дела говорится, что в июне 14-летняя девушка поделилась горем со своим приятелем и рассказала, что после трагедии получила «гробовые». По ее просьбе юноша отправился в магазин за продуктами с телефоном подруги, которая дала ему пин-код от банковского приложения, чтобы оплатить покупки.

Увидев сумму, он перевел деньги себе, на которые купил автомобили «ВАЗ-2101» и «Лада Приора», квадроцикл, смартфон, одежду, а остальное положил на накопительный счет. Девушка узнала о краже и потребовала вернуть деньги, однако молодой человек, пытаясь выиграть время, лгал, что обязательно их отдаст. В итоге дочь бойца СВО подала заявление в полицию.

Юноше грозит до 6 лет лишения свободы.

