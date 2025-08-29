Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:13, 29 августа 2025Силовые структуры

14-летняя дочь участника СВО лишилась «гробовых» из-за своего парня

В Красноярском крае под суд отдали юношу за хищение выплаты у дочери бойца СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Пелагия Тихонова/Коммерсантъ

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 18-летнего жителя Партизанского района, обвиняемого в краже выплаты у дочери военного, не вернувшегося со специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В материалах дела говорится, что в июне 14-летняя девушка поделилась горем со своим приятелем и рассказала, что после трагедии получила «гробовые». По ее просьбе юноша отправился в магазин за продуктами с телефоном подруги, которая дала ему пин-код от банковского приложения, чтобы оплатить покупки.

Увидев сумму, он перевел деньги себе, на которые купил автомобили «ВАЗ-2101» и «Лада Приора», квадроцикл, смартфон, одежду, а остальное положил на накопительный счет. Девушка узнала о краже и потребовала вернуть деньги, однако молодой человек, пытаясь выиграть время, лгал, что обязательно их отдаст. В итоге дочь бойца СВО подала заявление в полицию.

Юноше грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что группа россиян организовала бизнес на бойце СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Турции назвал еще одну версию компромисса России по Украине

    Мантуров заявил о постепенном восстановлении российского авторынка

    Водитель катафалка не выжил после ДТП на российской трассе

    В России отреагировали на планы ЕК передать Киеву миллиарды евро из российских активов

    Украинского шахматиста лишили звания гроссмейстера за жульничество

    Самолет с 160 пассажирами экстренно сел в российском городе

    Избиение украинцев в московском баре попало на видео

    Селена Гомес опубликовала откровенное фото с девичника

    В Минобороны России перечислили цели групповых ударов по объектам Украины за неделю

    Армия России заняла шесть населенных пунктов в зоне СВО за неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости