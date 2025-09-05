Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:27, 5 сентября 2025Ценности

В сети показали внешность сгорбленной и пятнистой блогерши 2050 года

Сайт casino.org показал внешность сгорбленной и пятнистой блогерши 2050 года
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Изображение: Casino.org

В сети показали внешность типичной блогерши 2050 года. Соответствующие кадры появились на игровом сайте casino.org.

Эксперты, ссылаясь на медицинские исследования, представили цифровую модель инфлюэнсерши будущего по имени Ава. По их словам, у нее будет сгорбленная фигура из-за постоянного использования смартфона. Также девушка будет обладать пятнистой кожей из-за контактного дерматита, возникшего на фоне ежедневного использования большого количества косметических средств.

Кроме того, блогерши будут демонстрировать признаки преждевременного старения, темные круги под глазами и негативные последствия инъекций ботокса и страдать от залысин и истончения волос и перманентной боли в шее.

«Она [Ава] — это то, что могут сделать с человеком годы погони за алгоритмами, одержимости стандартами красоты и постоянного создания контента», — заявили эксперты сайта.

В июне 2023 года ученые из Furniture at Work создали 3D-модель работающего на удаленке человека в 2100 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезду фильмов «Лед» и «Холоп» Аглаю Тарасову задержали в аэропорту. У актрисы нашли вейп с гашишным маслом

    В Польше разработают ракету с дальностью более 500 километров

    Хинштейн рассказал о новой работе «боевых друзей из КНДР» в Курской области

    Военкор раскрыл подробности ликвидации полковника ГУР МО Украины в Запорожской области

    Российская школьница пошла гулять в парк и была изнасилована уборщиком

    Европейская свинина попала под удар китайских пошлин

    Путин заявил о невозможности спрогнозировать что-либо в российской экономике

    Легкомоторный самолет рухнул в Подмосковье

    В российском магазине иностранец преследовал девочек и хватал их за руку

    Футболист сборной Камеруна перешел из французского клуба в «Спартак»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости