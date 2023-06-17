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13:02, 17 июня 2023Наука и техника

Ученые показали модель работника на удаленке из будущего

LADbible: ученые создали модель работника на удаленке из будущего в виде горбатой женщины

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Ученые из Furniture at Work создали 3D-модель работающего на удаленке человека в 2100 году. Целью эксперимента было показать риски работы из дома в будущем. На исследование обратило внимание LADbible.

Дизайнеры создали модель женщины, назвав ее Анной. На картинках представлена блондинка с красными глазами, уставшим лицом, сгорбленной спиной, «когтистыми» руками и отекшими ногами.

Ученые объяснили, что таким образом физически изменится тело человека, который постоянно использует ноутбук и смартфон и сидит на диване или кровати. Результатами удаленной работы также стала плохая осанка и нездоровое питание, которое приведет к проблемам с лишним весом. По мнению исследователей, работа из дома также может привести к ухудшению ментального здоровья человека.

О том, что ежедневные поездки из дома на работу и обратно полезны для сотрудников, ранее писал журнал Discover со ссылкой на специалистов. Выход из дома помогает работникам снизить стресс и переключаться между профессиональными и домашними обязанностями.

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    Мария Грушко
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