14:00, 5 сентября 2025

Военкор раскрыл подробности ликвидации полковника ГУР МО Украины в Запорожской области

Поддубный: Полковника ГУР Украины Поповича ликвидировали в стрелковом бою
Александр Курбатов
Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Российские войска ликвидировали полковника спецназа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Алексея Поповича в Запорожской области. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что по данным украинских источников, офицера ликвидировали в стрелковом бою. По мнению военкора, это свидетельствует о том, что российские военные либо захватили штаб или пункт управления, где находился полковник, либо устроили для него засаду.

«В любом случае, работа выполнена, а противник продолжает терять старший офицерский состав», — написал Поддубный.

Ранее стало известно, что в Сумской области ликвидировали подполковника Вооруженных сил Украины Виктора Олейника. Его уничтожили в результате удара по командному пункту 110-й отдельной мехбригады в населенном пункте Великая Чернетчина.

