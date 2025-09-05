Военкор раскрыл подробности ликвидации полковника ГУР МО Украины в Запорожской области

Поддубный: Полковника ГУР Украины Поповича ликвидировали в стрелковом бою

Российские войска ликвидировали полковника спецназа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Алексея Поповича в Запорожской области. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что по данным украинских источников, офицера ликвидировали в стрелковом бою. По мнению военкора, это свидетельствует о том, что российские военные либо захватили штаб или пункт управления, где находился полковник, либо устроили для него засаду.

«В любом случае, работа выполнена, а противник продолжает терять старший офицерский состав», — написал Поддубный.

Ранее стало известно, что в Сумской области ликвидировали подполковника Вооруженных сил Украины Виктора Олейника. Его уничтожили в результате удара по командному пункту 110-й отдельной мехбригады в населенном пункте Великая Чернетчина.