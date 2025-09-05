Силовые структуры
11:25, 5 сентября 2025Силовые структуры

Выброшенный в ковре после расправы россиянин выжил благодаря прохожим

В Брянске подросток пойдет под суд за совместную с братом попытку расправы
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Брянский Следком»

В Брянской области несовершеннолетний россиянин, обвиняемый в покушении, предстанет перед судом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 21 июня несовершеннолетний находился в гостях у брата, с ними в компании отдыхал потерпевший. В ходе возникшей в квартире на улице Есенина ссоры, молодые люди вооружились ножами и закололи мужчину, а позже завернули его в ковер и выбросили на улицу. Однако страшную находку обнаружили неравнодушные прохожие, они вызвали скорую и мужчину спасли.

Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего обвиняемого выделено в отдельное производство, оно направлено в суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, ударившего ножом приятеля бывшей девушки.

