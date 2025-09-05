Юристы высказались о возможном наказании для актрисы Тарасовой

Адвокат Бехметьев: Прогноз для снижения срока актрисе Тарасовой неблагоприятный

Попытка провезти наркотические вещества через границу приравнивается к контрабанде, поэтому такие правонарушения обычно наказываются более сурово, чем попытка хранения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал адвокат, преподаватель РАНХиГС Антон Бехметьев и адвокат Константин Кудряшов.

Ранее сообщалось, Актриса Аглая Тарасова попалась в аэропорту «Домодедово» с 0,38 граммов наркотиков. Отмечается, что несколько дней назад звезда сериала «Интерны» прилетела из Израиля.

Адвокат Бехметьев рассказал, что задержанной актрисе Тарасовой предъявлено очень серьезное обвинение с более суровым наказанием, поскольку при пересечении границы нет ограничения по весу наркотического вещества. По его словам, в этом случае провоз запрещенных веществ приравнивается к контрабанде наркотиков, в результате чего применяется отдельная статья Уголовного кодекса.

«И, к сожалению, прогноз тут неблагоприятный, чтобы не то что избежать срока, а хотя бы снизить его. В этом случае полностью законченный состав преступления — она пыталась пересечь границу с наркотическими веществами. Может быть, на приговор повлияет сотрудничество со следствием или тот факт, что Тарасова совершила преступление впервые. Но в любом случае срок будет исчисляться годами», — отметил Бехметьев.

По поводу наказания актрисе высказался также адвокат Константин Кудряшов. Юрист считает, что приговор Тарасовой может быть строже в зависимости от веса изъятого наркотического вещества.

«Если вес гашишного масла составляет меньше 0,4 грамма, грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом до миллиона рублей. Если вес изъятого составляет больше 0,4 грамма, размер считается значительным и за провоз через границу грозит от 5 до 10 лет», — указал собеседник «Ленты.ру».

