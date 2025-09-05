Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:28, 5 сентября 2025Из жизни

Женщина лишилась полмиллиона рублей после беседы с нуждавшимся в кислороде «астронавтом»

Пенсионерка из Японии отдала деньги «астронавту с МКС», нуждавшемся в кислороде
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Pyotr Dubrov / Roscosmos / Reuters

Пожилая женщина из Японии лишилась денег после беседы с нуждавшимся в кислороде «астронавтом» в социальной сети. Об этом сообщает Japan Times.

Пенсионерка, живущая на острове Хоккайдо, в июле познакомилась в интернете с мужчиной, который представился астронавтом, находящимся на МКС. Вскоре после начала общения, когда у женщины появились к нему чувства, он объяснил, что на корабле не все в порядке. Он сказал, что его жизнь находится под угрозой и ему очень нужен кислород, за который он не может заплатить. Японка отдала ему около миллиона йен (примерно 549 тысяч рублей).

Полиция расследует случай мошенничества и ищет злоумышленника. «Если человек, с которым вы познакомились в соцсетях, требует денег — это мошенничество», — напомнили правоохранители. Власти отмечают, что Япония со вторым в мире по возрасту населением часто сталкивается с подобными случаями.

Материалы по теме:
Эффект бабушки. Телевидение убедило россиян в реальности ясновидящей «бабы Нины» из сериала. Как это обогащает аферистов?
Эффект бабушки.Телевидение убедило россиян в реальности ясновидящей «бабы Нины» из сериала. Как это обогащает аферистов?
5 июня 2022
Обольститель из Tinder влюблял в себя женщин и выкачивал из них миллионы. Как не стать жертвой подобных аферистов?
Обольститель из Tinder влюблял в себя женщин и выкачивал из них миллионы.Как не стать жертвой подобных аферистов?
11 февраля 2022

Ранее сообщалось, что в Индии арестовали банду брачных аферистов, которые устроили 15 фиктивных свадеб за три года. В тюрьму попала девушка, которая за три года 15 раз вышла замуж и числилась невестой еще шести мужчин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезду фильмов «Лед» и «Холоп» Аглаю Тарасову задержали в аэропорту. У актрисы нашли вейп с гашишным маслом

    Раскрыты судебные перспективы звезды фильмов «Холоп» и «Лед» по делу о наркотиках

    Стало известно о попытке удара ВСУ по российскому газовому месторождению

    Врач назвал секрет жизни до 90 лет

    Зеленский анонсировал встречу лидеров ЕС и США для координирования санкций против РФ

    Туск не пожалел о своих резких словах о Трампе

    Женщина лишилась полмиллиона рублей после беседы с нуждавшимся в кислороде «астронавтом»

    Тайные договоренности Путина и Ким Чен Ына допустили

    Хакеры научились подделывать лица людей

    Задержание звезды «Интернов» с наркотиками прокомментировали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости