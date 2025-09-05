Женщина лишилась полмиллиона рублей после беседы с нуждавшимся в кислороде «астронавтом»

Пенсионерка из Японии отдала деньги «астронавту с МКС», нуждавшемся в кислороде

Пожилая женщина из Японии лишилась денег после беседы с нуждавшимся в кислороде «астронавтом» в социальной сети. Об этом сообщает Japan Times.

Пенсионерка, живущая на острове Хоккайдо, в июле познакомилась в интернете с мужчиной, который представился астронавтом, находящимся на МКС. Вскоре после начала общения, когда у женщины появились к нему чувства, он объяснил, что на корабле не все в порядке. Он сказал, что его жизнь находится под угрозой и ему очень нужен кислород, за который он не может заплатить. Японка отдала ему около миллиона йен (примерно 549 тысяч рублей).

Полиция расследует случай мошенничества и ищет злоумышленника. «Если человек, с которым вы познакомились в соцсетях, требует денег — это мошенничество», — напомнили правоохранители. Власти отмечают, что Япония со вторым в мире по возрасту населением часто сталкивается с подобными случаями.

Ранее сообщалось, что в Индии арестовали банду брачных аферистов, которые устроили 15 фиктивных свадеб за три года. В тюрьму попала девушка, которая за три года 15 раз вышла замуж и числилась невестой еще шести мужчин.