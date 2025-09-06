Путешествия
18-летний парень захотел сделать красивое фото и сорвался в пропасть

В Северной Осетии юноша сорвался в пропасть, пытаясь сделать красивую фотографию
Фото: Gustavo Zambelli / Unsplash

Во время семейного отдыха в Ирафском районе возле водопада Байради с высоты около 30 метров в пропасть сорвался 18-летний молодой человек, пытавшийся сделать красивую фотографию. Об этом сообщает МЧС Северной Осетии в Telegram-канале.

Сотрудники ведомства вместе с полицейскими спустились по обходным тропам к месту падения юноши и извлекли тело. К работам от МЧС привлекались 9 специалистов и 2 единицы техники.

«Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья человека, и требуют особой бдительности и внимания», — напомнили в ведомстве.

Ранее в Канаде альпинистка Марго Коэн и ее собака выжили после падения с 18-метровой высоты. Коэн отправилась на гору с собакой по кличке Зион, другом Максом Стоббе и его двоюродным братом.

    Все новости