Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:17, 17 мая 2026Мир

В Британии сообщили о планах Стармера покинуть пост

Daily Mail: Стармер покинет пост премьера Британии по собственной инициативе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Michael Baucher / Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует покинуть пост по собственной инициативе. Об этом сообщает колумнист британского издания Daily Mail Дэн Ходжес, ссылаясь на источники в правительстве государства.

По его словам, Стармер проинформировал о своем намерении близких друзей. Как пояснил неназванный член кабинета министров, премьер понимает, какая ситуация сложилась в стране, и хочет покинуть пост «достойно». Однако пока неясно, когда именно он объявит о своем уходе, пишет Ходжес.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Стармер, оказался в эпицентре «политического шторма». По его данным, внутри Лейбористской партии растет мятеж против главы правительства: более пятой части депутатов выступают за его отставку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ вывели из строя обе АЗС в Энергодаре. В России напомнили о чернобыльской трагедии и призвали Европу образумить Украину

    В Британии сообщили о планах Стармера покинуть пост

    Начался комплексный ремонт Фрунзенской набережной

    Стало известно об угрозе блокады еще одного пролива

    В европейской стране призвали нормализовать отношения с Россией

    Кинолог назвал подходящие для активных людей породы собак

    ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за эпидемии Эболы

    Венесуэла депортировала ближайшего соратника Мадуро

    Собянин сообщил об уничтожении 95 летевших на Москву БПЛА

    Стало известно о попытке Украины купить российские патриотические каналы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok