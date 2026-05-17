Bloomberg назвало Стармера виновником хаоса в Британии

Bloomberg: Премьер Стармер «погрузил Британию в хаос»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, обещавший стране стабильность после кризисов консерваторов, сам оказался в эпицентре «политического шторма». Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, внутри Лейбористской партии растет мятеж против главы правительства. Более пятой части депутатов-лейбористов выступают за его отставку. Ключевым ударом стал разговор Стармера с министром энергетики Эдом Милибэндом — давним союзником премьера. Как утверждают источники агентства, Милибэнд призвал Стармера назвать сроки своего ухода. Тот отказался, заявив, что его отставка открыла бы дорогу к власти правопопулисту Найджелу Фараджу.

Ситуацию усугубляет ухудшение экономических показателей. Доходность 30-летних британских гособлигаций превысила 5,8 процента — максимум почти за 30 лет. Инвесторы опасаются, что возможная смена власти внутри лейбористов приведет к более левому экономическому курсу и росту бюджетных расходов, что усиливает ощущение «нового периода британского хаоса».

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал возможную отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера крушением в замедленной съемке.