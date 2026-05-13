Стармеру предрекли «крушение в замедленной съемке»

Дмитриев назвал возможную отставку Стармера крушением в замедленной съемке

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал возможную отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера крушением в замедленной съемке. Об этом он написал в социальной сети X.

«У людей заканчивается попкорн, когда они наблюдают за крушением в замедленной съемке, которым является отставка Стармера», — говорится в публикации.

Глава РФПИ сравнил происходящее с удалением зубов мудрости «без мудрости».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался на грани отставки после провала Лейбористской партии на местных выборах. Два высокопоставленных члена правительства — министр иностранных дел Иветт Купер и министр внутренних дел Шабана Махмуд — призвали политика «обеспечить упорядоченную передачу власти» после того, как стали известны итоги выборов.