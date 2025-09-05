Из жизни
19:05, 5 сентября 2025Из жизни

Женщина попыталась спасти собаку и упала с 18-метровой скалы

В Канаде женщина упала с 18-метровой скалы вслед за собакой и выжила
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @GoFundMe

В Канаде альпинистка Марго Коэн и ее собака выжили после падения с 18-метровой высоты. Об этом пишет The Squamish Chief.

Коэн отправилась на гору с собакой по кличке Зион, другом по имени Макс Стоббе и его двоюродным братом. Спускаясь с вершины, группа поняла, что заблудилась. Неподалеку они заметили небольшой выступ, через который решили перелезть. Соббе пошел первым, за ним Коэн послала свою собаку. Вдруг та поскользнулась и сорвалась со скалы.

Как вспоминает женщина, ее первым порывом было попытаться спасти пса. Не думая, она потянулась, чтобы успеть схватить его, и упала следом. Коэн объяснила, что в полете несколько раз ударилась о каменные выступы, но смогла остаться в сознании. Во время падения альпинистка сломала ногу и, заметив это, закричала. Крик женщины помог Стоббе найти ее.

Коэн ждала спасателей около двух часов. Все это время рядом с ней находился Зион. Он тоже выжил после падения, лишь повредил лапу. Как рассказывает женщина, до прибытия помощи ей пришлось лежать под палящим солнцем. Ее нос и нога кровоточили, и лицо опухло.

Коэн пережила одну операцию и сейчас ожидает вторую. По словам врачей, ей понадобится много времени на восстановление. Тем не менее женщина не теряет позитивный настрой. Она считает, что ей повезло остаться в живых.

Ранее сообщалось, что в Таиланде спасли 79-летнюю жительницу провинции Пхитсанулок, которая заблудилась в лесу на три дня и упала со скалы. Женщина призналась спасателям, что выжила чудом и уже не надеялась, что ее найдут.

    Все новости