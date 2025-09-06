Азиатская страна решила поставлять важный товар в Россию вместо США

Лаос решил поставлять кофе в Россию, а не в США из-за высоких пошлин Трампа

Лаос принял решение пересмотреть поставки кофе в США из-за высоких пошлин, введенных президентом страны Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание РИА Новости.

По словам премьер-министра страны Сонсая Сипхандона, Лаос может перенаправить часть поставок кофе в Россию. Об этом он заявил в рамках Восточного экономического форума.

«Сейчас мы поставляем кофе в Америку, но, если пошлины США делают нашу продукцию слишком дорогой, и там ее покупать не будут, мы увеличим объем поставок кофе в Россию», — сказал Сипхандон.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года суммарные объемы поставок продуктов из Таиланда в Россию увеличились на 50 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.