11:00, 6 сентября 2025

Десятки человек допросили по делу о поставках патронов «Калашникову»

По делу о поставках патронов концерну «Калашников» допросили 38 человек
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Десятки человек допросили по делу о поставках боеприпасов концерну «Калашников». Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о хищениях при выполнении договоров поставки боеприпасов. Следственными органами возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

«Значительный объем следственных и процессуальных действий, проведенных в рамках предварительного следствия: допрос 38 свидетелей», — говорится в материалах, поступивших в редакцию агентства.

Ранее «Калашников» приступил к выполнению контракта на поставку партии автоматов для иностранных заказчиков. Речь идет о стрелковом оружии АК-308, модифицированном под патрон 7,62х51.

