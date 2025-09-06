Десятки человек допросили по делу о поставках патронов «Калашникову»

Десятки человек допросили по делу о поставках боеприпасов концерну «Калашников». Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет о хищениях при выполнении договоров поставки боеприпасов. Следственными органами возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
«Значительный объем следственных и процессуальных действий, проведенных в рамках предварительного следствия: допрос 38 свидетелей», — говорится в материалах, поступивших в редакцию агентства.
Ранее «Калашников» приступил к выполнению контракта на поставку партии автоматов для иностранных заказчиков. Речь идет о стрелковом оружии АК-308, модифицированном под патрон 7,62х51.