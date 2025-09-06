Тренер сборной Италии дал пощечины футболистам в перерыве матча с Эстонией

Дженнаро Гаттузо дал игрокам сборной Италии пощечины в перерыве матча с Эстонией

Главный тренер национальной сборной Италии по футболу Дженнаро Гаттузо дал несколько пощечин своим подопечным в перерыве матча с Эстонией. Об этом сообщил защитник сборной Александр Бастони, его слова приводит портал Football Italia.

Бастони оправдал поведение тренера и отметил, что пощечины были необходимы для игроков сборной. «Он дает нам столько уверенности и решимости, что эти несколько ударов было то, что мы заслужили, чтобы наконец взбодриться», — заявил футболист.

Также Бастони пошутил о характере тренера. «Я никогда не играл с Гаттузо в одной команде, но могу представить себе, что это могло бы быть», — добавил он.

Сборная Италии обыграла сборную Эстонии в домашнем матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу. Игра прошла на стадионе «Джевисс» в Бергамо и завершилась со счетом 5:0.

