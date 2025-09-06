Суареса дисквалифицировали на шесть матчей за плевок в сотрудника другого клуба

Нападающего «Интер Майами» Луиса Суареса дисквалифицировали на шесть матчей за плевок в сотрудника «Сиэтл Саундерс». Об этом сообщает New York Times.

Суареса отстранили на шесть матчей Кубка лиг, дисквалификация не будет распространяться на Главную лигу футбола (MLS). При этом не исключается, что уругваец столкнется с дополнительными санкциями. Помимо Суареса дисквалификации получили тренер «Сиэтла» Стивен Ленхарт (5 матчей), а также футболисты «Интер Майами» Томас Авилес (3 матча) и Серхио Бускетс (2 матча).

Инцидент произошел после финала Кубка лиг, в котором «Сиэтл» разгромил «Интер Майами» со счетом 3:0. После финального свистка случилась потасовка, в ходе которой Суарес сначала разговаривал с оппонентом на повышенных тонах, после чего плюнул ему в лицо.

Суарес перешел в «Интер Майами» в декабре 2023 года. В нынешнем сезоне 38-летний форвард провел 22 матча MLS, в которых забил шесть мячей и сделал десять голевых передач.

В 2014 году Суарес попал в аналогичную историю из-за поведения во время матча чемпионата мира между сборными Уругвая и Италии. Нападающий укусил защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини, за что был дисквалифицирован Международной федерацией футбола на девять матчей и отстранен на четыре месяца от любой футбольной деятельности.