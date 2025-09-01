Спорт
09:17, 1 сентября 2025Спорт

Суарес плюнул в сотрудника клуба MLS после матча

Луис Суарес плюнул в сотрудника «Сиэтл Саундерс» после финала Кубка лиг
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Emily Faith Morgan / Imagn Images / Reuters

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес плюнул в одного из сотрудников «Сиэтл Саундерс» после финального матча Кубка лиг. Об этом сообщает AS.

После финального свистка на поле произошла потасовка. Суарес сначала разговаривал с оппонентом на повышенных тонах, после чего плюнул ему в лицо. На данный момент неизвестно, будут ли применены к уругвайцу санкции.

Встреча прошла в ночь на понедельник, 1 сентября. Победу со счетом 3:0 одержал «Сиэтл», который забрал трофей.

Суарес в нынешнем сезоне провел 22 матча в североамериканской Главной лиге футбола (MLS). Он забил шесть мячей и сделал десять голевых передач.

