МИД Польши призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

Пресс-секретарь МИД Польши Вронский порекомендовал гражданам покинуть Белоруссию

В Министерстве иностранных дел Польши призвали своих граждан немедленно покинуть Белоруссию. С таким заявлением выступил пресс-секретарь ведомства Павел Вронский, его слова передает польская радиостанция RMF 24.

«Это не демократическая страна и не дружественная Польше. Я бы хотел, чтобы эти предупреждения были восприняты как можно более серьезно», — подчеркнул он.

По словам дипломатического представителя, возможная эвакуация, в случае ухудшения обстановки, будет затруднена или невозможна.

Ранее в Белоруссии начались учения стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По данным агентства, в маневрах участвуют более 2000 военнослужащих и 450 единиц боевой техники, включая 9 самолетов и 70 беспилотников.