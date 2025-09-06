Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:34, 6 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Психиатр предупредил об опасном последствии ночных кошмаров

Психиатр Исмаилов: Частые ночные кошмары могут быть вызваны проблемами с сердцем
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Ночные кошмары могут вызывать ускоренное старение организма, заявил, ссылаясь на результаты недавнего исследования, врач-психиатр медицинского центра «СМ-Клиника» Денис Исмаилов. Об опасном последствии страшных снов он предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

Врач уточнил, что ускоренное старение вызывают не сами сновидения: причиной становится сложный многоступенчатый ответ организма на сильный стресс, вызванный нарушением сна. При этом, как подчеркнул Исмаилов, иногда страшные сны могут быть симптомом других проблем со здоровьем, в том числе депрессии, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«Кошмары могут быть следствием тревожных мыслей, возникающих в результате конфликтов, недопониманий и нервного перенапряжения в течение дня. Получается замкнутый круг: стресс вызывает пугающий сон, который, в свою очередь, сам по себе является сильным стрессовым фактором», — пояснил доктор.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Психиатр добавил, что кошмары, как и другие нарушения сна, могут приводить к серьезному ухудшению качества жизни и ощутимым проблемам со здоровьем. «Поэтому, хотя страшные сновидения и являются серьезным провокатором старения, их нельзя рассматривать в вакууме и подходить к их лечению изолированно», — заверил Исмаилов.

Ранее нутрициолог Кайла Кроули посоветовала отказаться от некоторых продуктов перед сном. По ее словам, жирная пища провоцирует изжогу, которая мешает спать.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский в третий раз отказался ехать в Москву. Теперь он позвал Путина в Киев

    «Лукашенко не в том положении, чтобы выбирать». Что стоит за попытками Минска возобновить отношения с Западом?

    Песков заявил о знании Путиным современного сленга

    Дрон ВСУ спикировал на автобус в Белгородской области и взорвался

    Десятки человек допросили по делу о поставках патронов «Калашникову»

    Популярный американский рэпер признался в любви к Москве

    Украинский солдат рассказал о массовом бегстве новобранцев из лагерей подготовки ВСУ

    Судно с пшеницей село на мель в Ростовской области

    Кимаковский рассказал о наступлении ВС России под Константиновкой

    Захарова высказалась о «профукавшей» свой континент Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости