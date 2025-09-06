Забота о себе
14:33, 6 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам дали помогающий избежать осенней депрессии совет

Психотерапевт Волков: Прогулки и йога помогут избежать осенней депрессии
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Психотерапевт медицинского центра «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Антон Волков дал несколько советов, помогающих избежать осенней депрессии. Способы сделать это он раскрыл россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Врач отметил, что в первую очередь необходимо нормализовать гормональный фон, то есть сократить излишнюю выработку гормона стресса кортизола и простимулировать синтез гормонов радости дофамина и серотонина. В этом поможет регулярная физическая активность — от прогулок до мягких тренировок, например йоги, пилатеса или плавания. Кроме того, нормализовать гормональный фон помогают походы в баню или сауну и массаж.

По словам Волкова, чтобы снизить риск осенней депрессии, следует заранее составить план интересных дел на осень, в который можно включить интересные городские события, концерты и выставки, а также фильмы и сериалы, которые человек хочет посмотреть. «Старайтесь реже загружать психику негативными новостями и в целом сократить потребление контента в социальных сетях. Это в том числе позволит избежать постоянных сравнений себя с другими людьми, что также снижает самооценку и усиливает тревожность», — рекомендовал психотерапевт.

Врач добавил, что, если самостоятельно справиться с осенней хандрой не получилось, следует обращаться за профессиональной помощью. В противном случае проблема лишь усугубится, заверил Волков.

Ранее психиатр Яго Фернандес призвал никогда не сдерживать слезы и другие эмоции. По его словам, невыраженные чувства активируют стрессовую систему, что чревато возникновением тревожных расстройств, депрессии и бессонницы.

