13:10, 6 сентября 2025Мир

Самолеты ВВС Венесуэлы пролетели над кораблем ВМС США

Истребители F-16 ВВС Венесуэлы пролетели над эсминцем ВМС США
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал Colonelcassad

Истребители F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Венесуэлы пролетели над эсминцем Военно-морских сил (ВМС) США в Карибском море. Соответствующий ролик опубликовал военный эксперт Борис Рожин в Telegram.

Отмечается, что после публикации видео президент США Дональд Трамп отдал приказ сбивать самолеты Венесуэлы, которые будут подлетать слишком близко к кораблям ВМС США.

Рожин напомнил, что США продолжают наращивать корабельную и авиационную группировки в регионе. При этом, отметил эксперт, Вашингтон продолжает сыпать угрозами нападения на Венесуэлу.

«Все предлоги, разумеется, носят облыжный характер. Вероятность войны против Венесуэлы не исключена», — пишет Рожин.

Ранее в сентябре стало известно, что власти Венесуэлы начали собирать народное ополчение для противостояния возможной агрессии со стороны США. Президент республики Николас Мадуро рассказал, что подразделения ополченцев активизировались более чем в пяти тысячах коммун.

