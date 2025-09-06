Военный эксперт сообщил о формировании огневого кармана для ВСУ в Константиновке

Вооруженные силы (ВС) России формируют огневой карман для дислоцированной в Константиновке группировке украинских войск. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Он рассказал о серьезных успехах северо-восточнее города, в районе Часова Яра.

«Также у нас со Степановки идет планомерное продвижение. В целом уже можно говорить, что формируется своеобразный огневой карман, в котором в ближайшее время окажется украинская группировка, находящаяся в Константиновке», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что российские оптоволоконные дроны заблокировали передвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке и начали наносить удары по целям в городе в режиме «свободной охоты». Российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) срывают ротацию украинских войск, а также нарушают их логистические цепочки.