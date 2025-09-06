ВС России применили «Грозу» для сжигания техники ВСУ

«РВ»: Бойцы ВС России массово сжигают технику ВСУ проводными дронами

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России массово сжигают технику с живой силой ВСУ в районе Купянска при помощи проводных дронов. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

«Воины-гвардейцы 68-й дивизии группировки войск "Запад" днем и ночью продолжают охоту на транспорт и боевиков ВСУ вокруг Купянска в Харьковской области, поддерживая штурм города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы активно применяют систему проводного управления FPV-дронами «Гроза-Леска».

В августе 2024 года стало известно, что систему «Гроза-Леска» испытали в зоне СВО. Проводное управление позволяет применять дроны в условиях противодействия средств радиоэлектронной борьбы. Дрон, управляемый при помощи «Грозы», может нести до 3,5 килограмма полезной нагрузки. Дальность применения проводных беспилотников составляет 20 километров.