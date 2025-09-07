Россиян предупредили об опасности йода и зеленки

Химик Панов: Йод и зеленка могут нанести вред организму человека

Йод и зеленка могут нанести вред организму человека при неправильном использовании, рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов. Об опасности привычных аптечных средств специалист предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

Панов сообщил, что спиртовой раствор йода обладает прижигающим действием. При нанесении на поврежденную кожу он разрушает белки не только микробных клеток, но и собственных тканей организма, объяснил химик.

«Это приводит к образованию плотной корки, под которой может скапливаться экссудат, создавая благоприятную среду для анаэробных бактерий. В результате заживление замедляется, а риск вторичного инфицирования возрастает. Особенно опасно использование йода на глубоких ранах, ожогах, слизистых оболочках и в области глаз. В этих случаях возможно развитие химических ожогов, раздражения и аллергических реакций», — предостерег он.

При этом специалист добавил, что йод может быть полезен при обработке краев неглубоких ссадин и порезов, особенно в условиях, когда нет доступа к более щадящим антисептикам. Кроме того, по его словам, нанесение йода на неповрежденную кожу усиливает местное кровообращение, что используется в комплексной терапии при миозите и других локальных воспалениях, но строго по рекомендации врача и при отсутствии противопоказаний.

Безопасной альтернативой спиртового раствора йода является повидон-йод. Это средство действует мягче, продолжительнее, так как высвобождает йод постепенно, и лишено таких недостатков обычного йода, как сильное раздражающее воздействие и окрашивание Алексей Панов кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

«Зеленка, или спиртовой раствор бриллиантового зеленого, также обладает антисептическими свойствами. Она активна преимущественно против грамположительных бактерий, таких как стафилококки и стрептококки, и практически не действует на грамотрицательные микроорганизмы. Вирусы, грибки и простейшие также устойчивы к ее воздействию, что делает применение зеленки нецелесообразным при инфекциях соответствующей природы», — поделился Панов.

Вдобавок при многократном использовании зеленки в одном и том же месте затрудняется визуальный контроль за состоянием кожи, отметил химик.

Как и йод, зеленка может вызывать раздражение, сухость и зуд, особенно у детей и людей с чувствительной кожей из-за высокого содержания спирта, который сушит и стягивает кожу Алексей Панов кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

«Применение зеленки оправдано при обработке мелких повреждений кожи, особенно в случаях, когда важно избежать сильного жжения. Она также используется в качестве визуального маркера при ветряной оспе — не столько для лечения, сколько для контроля распространения высыпаний и предотвращения расчесывания. В хирургической практике зеленку иногда применяют для обработки швов после операций», — сообщил собеседник.

Также специалист предупредил, что бесконтрольное применение йода и зеленки может привести к развитию аллергии на компоненты этих препаратов.

«Йод при контакте с тканями организма соединяется с белками тела и может образовывать новые вещества, которые иммунитет начинает воспринимать как угрозу. Симптомы включают покраснение, зуд, крапивницу, а в тяжелых случаях — отек Квинке и анафилаксию. При наличии подобных реакций в анамнезе следует избегать йодсодержащих средств и обязательно сообщать об этом врачу перед диагностическими процедурами или назначением препаратов», — рекомендовал он.

Кроме риска аллергии, по словам Панова, нужно помнить еще об одной опасности систематического обильного применения йода — он активно всасывается через кожу и слизистые оболочки, попадая в системный кровоток.

«Для организма важен баланс этого микроэлемента, так как йод влияет на гормональную функцию щитовидной железы. Поступление его из йодированной соли, морепродуктов, воды в сочетании с регулярным нанесением на обширные участки кожи может привести к избытку. Это чревато нарушением синтеза гормонов, что может спровоцировать, например, металлический привкус во рту, угревую сыпь, нарушения работы ЖКТ. Поэтому использовать йодные растворы следует точечно и исключительно по необходимости», — добавил он.

Аллергические реакции на зеленку встречаются реже, но также возможны — особенно у людей с чувствительной кожей или склонностью к дерматитам, предупредил химик.

«Проявления могут включать местное раздражение, зуд, шелушение и покраснение в области нанесения. При появлении подобных симптомов следует прекратить использование препарата и проконсультироваться с врачом для подбора бактерицидного средства», — отметил эксперт.

Удобно использовать бактерицидные средства в виде маркеров, что позволяет наносить средство точечно и контролируемо. Форма выпуска не влияет на фармакологические свойства и потенциальную агрессивность действующих веществ, поэтому при использовании маркеров зеленки и йода все вышеупомянутые ограничения и меры предосторожности сохраняются Алексей Панов кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

Ранее заведующий хирургическим отделением НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова Минздрава России Артем Монахов предупредил, что употребление ядовитых грибов может привести к пересадке печени. По словам врача, в некоторых грибах содержатся яды, вызывающие токсическое поражение органа, которое проявляется в виде печеночной энцефалопатии.