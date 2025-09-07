Мир
Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции

SVT: Поезд с боеприпасами сошел с рельсов из-за проливного дождя в Швеции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В Швеции из-за проливного дождя сошел с рельсов поезд с боеприпасами, передает телекомпания SVT.

По данным журналистов, инцидент произошел недалеко от Эрншельдсвика. Из-за проливного дождя, обрушившегося на северные районы Вестерноррланда, с рельсов сошли несколько вагонов. «По данным Шведского транспортного управления, восстановление железной дороги займет несколько недель», — говорится в материале.

Как рассказал пресс-секретарь Шведского транспортного управления Петер Йонссон, поезд доставлял боеприпасы и литиевые батареи.

В августе в американском городе Гордон (штат Техас) сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные грузы.

