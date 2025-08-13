В США поезд с опасным грузом сошел с рельсов

Поезд с потенциально опасным грузом сошел с рельсов в Техасе

В американском городе Гордон (штат Техас) сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные грузы. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел у моста Коулвилл-Роуд. В результате аварии несколько вагонов оказались на боку вне путей. Отмечается, что в составе поезда были 35 вагонов с опасными материалами, однако утечки содержимого нет. Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работают аварийные службы.

В июле серьезная утечка серы произошла в американском штате Иллинойс в результате схода поезда, который перевозил химикаты. С рельсов сошли 24 вагона. Утечка зафиксирована в двух вагонах. По информации перевозчика, из-за случившегося пострадали двое сотрудников поезда.