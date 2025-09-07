Российский посол назвал опасными заявления стран Запада о подготовке к войне

Посол Нечаев назвал опасными заявления стран Запада о подготовке к войне

Заявления некоторых западных стран о подготовке к войне с Россией являются крайне опасными. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев, пишет ТАСС.

Дипломат выступил на памятном мероприятии в Шлос-Хольте-Штукенброке, приуроченном к 80-летию со дня окончания Второй мировой войны

«Мы не приемлем милитаризацию, подготовку некоторых западных стран к войне с Россией. Мы время от времени слышим подобные заявления. Это, конечно, нас не радует и, на наш взгляд, крайне опасно», — отметил он.

Российский посол также выразил надежду на то, что «многоплановые российско-германские контакты, уникальная основа и сеть двустороннего сотрудничества, доверительного партнерства со временем будут восстановлены».

Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Запад потерпит поражение, если вступит в войну с Россией. Он также назвал мифом утверждения о военном превосходстве западных стран.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет необходимости на кого-то нападать, а заявления в Европейском союзе и НАТО об обратном являются чушью.