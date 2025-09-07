Российский военный выстрелом из гаубицы попал в тоннель с солдатами ВСУ

ТАСС: Российский боец выстрелом из гаубицы Д-30 попал в тоннель с солдатами ВСУ

Российский военнослужащий выстрелом из гаубицы Д-30 попал прямо в тоннель с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военнослужащий 123-й гаубично-самоходного-артиллерийского дивизиона с позывным Енот, его слова приводит ТАСС.

«Был у нас пацанчик один, он закинул [снаряд] прям в тоннель. Там есть тоннель под [станцией] ЖД, по-моему. Он четко им [ВСУ] прям туда закинул», — заявил он.

По словам Енота, их расчет также успешно поразил скопления живой силы противника. «У них было построение, ну и четенько прямо по построению мы накидали», — отметил он.

Ранее российские войска устранили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) при попытке пересечь реку Днепр. Украинские военные двигались в сторону островной зоны Днепра, когда их атаковали FPV-дроны российских войск.