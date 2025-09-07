Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:59, 7 сентября 2025Бывший СССР

Российский военный выстрелом из гаубицы попал в тоннель с солдатами ВСУ

ТАСС: Российский боец выстрелом из гаубицы Д-30 попал в тоннель с солдатами ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российский военнослужащий выстрелом из гаубицы Д-30 попал прямо в тоннель с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военнослужащий 123-й гаубично-самоходного-артиллерийского дивизиона с позывным Енот, его слова приводит ТАСС.

«Был у нас пацанчик один, он закинул [снаряд] прям в тоннель. Там есть тоннель под [станцией] ЖД, по-моему. Он четко им [ВСУ] прям туда закинул», — заявил он.

По словам Енота, их расчет также успешно поразил скопления живой силы противника. «У них было построение, ну и четенько прямо по построению мы накидали», — отметил он.

Ранее российские войска устранили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) при попытке пересечь реку Днепр. Украинские военные двигались в сторону островной зоны Днепра, когда их атаковали FPV-дроны российских войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Петербуржцы пожаловались на запах химии и лекарств. Окутавшая город вонь вызвала у жителей слезотечение

    Пропавшего в Латвии канадского военного обнаружили мертвым

    В московском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Песков рассказал о жестком экономическом давлении в Бразилии

    Российский военный выстрелом из гаубицы попал в тоннель с солдатами ВСУ

    Ученые обнаружили новый вирус

    В США раскрыли реакцию Зеленского на предупреждение Путина

    В Кремле раскрыли отношение собеседников Путина к его диалогу с Трампом

    В Германии спрогнозировали последствия встречи Зеленского с Путиным в Москве

    Польша задействовала самолеты на фоне «активности России на Украине»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости