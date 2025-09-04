Бывший СССР
Российские войска уничтожили украинскую ДРГ при пересечении Днепра

Уничтожение российскими войсками ДРГ ВСУ на Днепре попало на видео
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские войска устранили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) при попытке пересечь реку Днепр. Видео уничтожения подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) показал Telegram-канал «Изнанка».

Как рассказали авторы сообщения, украинские военные двигались в сторону островной зоны Днепра, когда их атаковали FPV-дроны российских войск.

«Очередная безуспешная попытка активности ДРГ ВСУ на Днепре. Расчеты FPV-дронов (...) последовательно уничтожили украинскую ДРГ при попытке выдвижения в сторону островной зоны Днепра», — отметил канал.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ пытаются закрепиться у правобережной части у разрушенного Антоновского моста, однако их попытки пресекаются российскими войсками. Он добавил, что небольшие группы украинских военных время от времени пытаются переправиться через Днепр.

