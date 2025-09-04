Российские войска уничтожили украинскую ДРГ при пересечении Днепра

Уничтожение российскими войсками ДРГ ВСУ на Днепре попало на видео

Российские войска устранили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) при попытке пересечь реку Днепр. Видео уничтожения подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) показал Telegram-канал «Изнанка».

Как рассказали авторы сообщения, украинские военные двигались в сторону островной зоны Днепра, когда их атаковали FPV-дроны российских войск.

«Очередная безуспешная попытка активности ДРГ ВСУ на Днепре. Расчеты FPV-дронов (...) последовательно уничтожили украинскую ДРГ при попытке выдвижения в сторону островной зоны Днепра», — отметил канал.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ пытаются закрепиться у правобережной части у разрушенного Антоновского моста, однако их попытки пресекаются российскими войсками. Он добавил, что небольшие группы украинских военных время от времени пытаются переправиться через Днепр.