Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:17, 4 сентября 2025Бывший СССР

Сальдо рассказал о пресечении попыток ВСУ закрепиться у Антоновского моста

Сальдо: Попытки украинской армии закрепиться у Антоновского моста пресекаются
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Попытки украинской армии возвести укрепления и закрепиться на правобережной части у разрушенного Антоновского моста пресекаются. У противника нет там устойчивых позиций, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

«Что касается Антоновского района — там никакой устойчивой позиции у ВСУ нет. Все, что строили, сносим ударами», — заверил он.

По словам Сальдо, ВСУ время от времени пытаются переправлять через Днепр небольшие группы.

Однако это одиночные лодки, российские БПЛА их находят и уничтожают сразу, прямо на воде, отметил губернатор.

Ранее Владимир Сальдо рассказал, что Владимир Зеленский будет продолжать «петлять» и максимально затягивать конфликт. Он также назвал Зеленского злым лидером, который сделает все, чтобы боевые действия продолжались.

До этого Сальдо отметил, что правобережье Херсонской области должно остаться в составе России после урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британия направила Украине средства от замороженных активов России

    Сальдо рассказал о пресечении попыток ВСУ закрепиться у Антоновского моста

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    ВСУ массированно ударили по российскому региону

    Правительство России субсидирует перелеты Москва — Пхеньян — Москва

    Трехкратная чемпионка Эстонии по шахматам перешла под флаг России

    Женщина заявила об изнасиловании после отказа мужчины платить за секс

    Врач перечислила преимущества секса во время менструации

    Популярная актриса прогулялась по улицам в платье с декольте до пупка

    В России назвали необходимым шагом снижение ключевой ставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости