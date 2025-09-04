Сальдо рассказал о пресечении попыток ВСУ закрепиться у Антоновского моста

Сальдо: Попытки украинской армии закрепиться у Антоновского моста пресекаются

Попытки украинской армии возвести укрепления и закрепиться на правобережной части у разрушенного Антоновского моста пресекаются. У противника нет там устойчивых позиций, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

«Что касается Антоновского района — там никакой устойчивой позиции у ВСУ нет. Все, что строили, сносим ударами», — заверил он.

По словам Сальдо, ВСУ время от времени пытаются переправлять через Днепр небольшие группы.

Однако это одиночные лодки, российские БПЛА их находят и уничтожают сразу, прямо на воде, отметил губернатор.

Ранее Владимир Сальдо рассказал, что Владимир Зеленский будет продолжать «петлять» и максимально затягивать конфликт. Он также назвал Зеленского злым лидером, который сделает все, чтобы боевые действия продолжались.

До этого Сальдо отметил, что правобережье Херсонской области должно остаться в составе России после урегулирования конфликта на Украине.